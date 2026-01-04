ಮೂರು ಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರು ರಾಶಿಗೆ ರಾಜವೈಭೋಗ, ಆ ರಾಶಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ
Gajakesari budhaditya chandra mangala yogas luck for 6 zodiac signs ಮೂರು ಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಭೋಗಗಳುಆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು
ಮೇಷ
ಈ ಮೂರು ಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಚಂದ್ರ ಮಂಗಲ ಯೋಗವು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗಗಳು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಮಟ್ಟದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ, ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ, ಬಡ್ತಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಖಚಿತ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ, ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವು ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುವುದು ವಿಶೇಷ, ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಹಾಧಾನ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧವು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಹಾ ಯೋಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.