ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಹೊಸ ಬಂಗಲೆ, ಕಾರು ಯೋಗ
Four planets transit on makara sankranti benefits for these zodiac signs ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಜನವರಿ 15, 2026 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ದಿಕ್ಕು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ
ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನು ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು, ಶುಕ್ರನು ಜನವರಿ 13 ರಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ, ಜನವರಿ 16 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 17 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಈ ಸತತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ
ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಬಡ್ತಿ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇತರರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ.