2025 ರ ಕೊನೆಯ ಏಕಾದಶಿಯಂದು 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಶುಕ್ರನಿಂದ ಮೂರು ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ
Ekadashi 2025 rashifal 30 december horoscope lucky zodiac sign shukra gocha ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಏಕಾದಶಿಯಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಅಪರೂಪದ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಏಕಾದಶಿ
ಏಕಾದಶಿಯ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, ಮಂಗಳವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು 2025 ರ ಕೊನೆಯ ಏಕಾದಶಿಯಾಗಿದೆ. ಪೌಷ ಪುತ್ರ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಕ್ಷಕನಾದ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವರ್ಷ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಏಕಾದಶಿಯು ರವಿಯೋಗ, ಸಿದ್ಧಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯಯೋಗದ ಉತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಪೌಷ ಪುತ್ರ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಅಧಿಕೃತ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಏಕಾದಶಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2025, ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2025 ರಂದು ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಸಹ ಅದೃಷ್ಟ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಅಧಿಕೃತ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯವರು ಸಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೌಷ ಪುತ್ರ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಏಕಾದಶಿ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.