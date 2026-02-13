ಕನಸಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಂಡರೆ ಏನರ್ಥ? ಶುಭವೋ?
Dreaming Astrology ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಸಂಬದ್ಧ ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಂಡರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಧನಲಾಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಣ ಕೈಸೇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಕನಸು ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಸೂಚಕವೇ ಆಗಿದೆ. 3. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ: ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿತನದ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದೇನೋ ಎಂಬ ಭಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು
ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು: ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಠಮಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. 5. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸೂಚನೆ: ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಇದು ದೇಹ ನೀಡುವ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಕೋಶ ತುಂಬಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಮೆದುಳು ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ: ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಬಂದರೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಪರಿಹಾರ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕೈ-ಕಾಲು ತೊಳೆದು, ಇಷ್ಟದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು "ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ" (Cleansing Process) ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತ. ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಇದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.