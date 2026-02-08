ಮಂಗಳ ಶುಕ್ರನಿಂದ ಬರಲಿದೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ, 4 ರಾಶಿ ಜನರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ, ಧನ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಯೋಗ
Dhanshakti rajayoga on february 23 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ಧನ ಶಕ್ತಿ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು
ಮಂಗಳ ಶುಕ್ರ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಂದು, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಶುಕ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಶುಕ್ರನು ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಮಿಥುನ
ಈ ಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಅಥವಾ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಬರಬಹುದು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕುಂಭ
ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಗುರುತು ಸಿಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.