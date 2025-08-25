ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಐದು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಕಾಟವೇ ಇಲ್ಲ
ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಆಳುವ ಐದು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ...
ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. 12 ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿ, ರಾಹು, ಕೇತು, ಕುಜ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು, ಶುಕ್ರ, ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಆಳುವ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ.. ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ರಾಶಿಗಳವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಅವರಿಗೆ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ, ಆ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ....
1.ವೃಷಭ ರಾಶಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಬುದ್ಧಿವಂತರೂ ಹೌದು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಆಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದರೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ತೀರಿಸುತ್ತಾರೆ.
2.ಮಿಥುನ ರಾಶಿ...
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಮೋಸ ಮಾಡುವವರಿಂದ ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇವರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬಿ ಹಣ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಲಾಭ-ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಜ್ಞಾನ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಆಳುವ ಗ್ರಹವು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಗ್ರಹ ಬುಧ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹದ ದಯೆಯಿಂದ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಸಾಲಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
3.ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ..
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಯೋಚನಾಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಲಾಭ-ನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಯಾರ ಬಳಿಯಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ.. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನವಂತರು. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
4.ತುಲಾ ರಾಶಿ..
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಇದು ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಗ್ರಹ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನವು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನನ್ನು ಸಂತೋಷ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ದೇವತೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
5.ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ..
ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಪಡೆಯುವುದು ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯನ್ನು ಗುರು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಗುರುವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಗುರು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹ. ಈ ಗ್ರಹದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
