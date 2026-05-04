ತಾಮ್ರದ ಬಳೆ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಹ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ
ಈ 3 ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ತಾಮ್ರದ ಬಳೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ-ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತಾಮ್ರದ ಬಳೆ ಏಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?
ತಾಮ್ರವು ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಂಗಳನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಕೋಪ, ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ, ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಾಮ್ರದ ಬಳೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಾಮ್ರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ. ಮಂಗಳ ಈ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾಮ್ರವು ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ. ತಾಮ್ರದ ಕಾಡು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಅವನ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾಮ್ರವು ಅವರ ಮಂಗಳ ದೋಷವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.