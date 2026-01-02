ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ದಿನ ಚಂದ್ರ ಸಂಚಾರ, ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಲಾಟರಿ
Chandra gochar moon transit in gemini on second day of new year 2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಚಂದ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಬದಲಾದರೆ, ಈಗ ಅದರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಸಾಗಿದೆ. ಈ ಚಲನೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚಂದ್ರ
ದ್ರಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು, ಮನಸ್ಸು, ಸಂತೋಷ, ಮಾತು, ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹವಾದ ಚಂದ್ರನ ಮೊದಲ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿ 2, 2026 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿದನು. ಈ ಸಂಚಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೊದಲ ಸಂಚಾರವು ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಮುಂಬರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, 2026 ರ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಾದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.