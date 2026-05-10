ಈ ಐದು ರಾಶಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಲಾಭ, ಚಂದ್ರನು ಶನಿಯ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ
ಇಂದು ಮೇ 10, 2026 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚಂದ್ರನು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಚಂದ್ರ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಇನ್ನೂ ಮಂಜೂರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಈಗ ತೀರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ರಾಜ ಅಥವಾ ರಾಣಿಯನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗಡಿಯವರು ಈ ಬಾರಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗದ್ದಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.