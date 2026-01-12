ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮೂರು ದಿನ ಮೊದಲು ಚಂದ್ರ ಶುಕ್ರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು
Chandra gochar 2026 rashifal moon transit benefits these zodiac sign ಚಂದ್ರನು 2026 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಮನೆಯಾದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
ಚಂದ್ರ
2026 ರ 10 ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ, 11 ನೇ ದಿನದಂದು, ಚಂದ್ರನು ಶುಕ್ರನ ಮನೆಗೆ (ರಾಶಿ) ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರನ ಮನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಜನವರಿ 11, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನ ಮನೆಯಾದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಾಗಣೆಯು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯವು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕದ ಜೊತೆಗೆ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಸಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ನೀವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ ಮೂರನೇ ವಾರವು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಉಳಿಸಲು ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಕರ
ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷದ ಖಜಾನೆ ತೆರೆದಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ವಾರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಯುವಕರು ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.