ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರಿಂದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ; ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ್ಯ, ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಇತರ ತೊಡಕುಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಹೆಸರು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ. ಈ ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸೂರ್ಯನು ನವೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆ ದಿನ ಬಹಳ ಶುಭವಾದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಯೋಗದಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ. ಹಣದ ಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಗಳು ಸಹ ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೊರತೆಗಳು ನೀಗುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಡ್ತಿಯ ಅವಕಾಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯವೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಅಲೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.
ಮೀನ
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ, ಅವರು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಲವು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಈಗ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಿಂದ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೊಡಕುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಸುವರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.