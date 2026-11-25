ಬುಧನ ಉದಯದಿಂದ 21 ದಿನ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಸುವರ್ಣಕಾಲ; ಉದ್ಯೋಗ, ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ!
ಬುಧನ ಉದಯದಿಂದಾಗಿ, ಈ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮುಂದಿನ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಂಭ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಉಜ್ವಲ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ಕುಂಭ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಏರಿಕೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಮುಂದಿನ 21 ದಿನಗಳು ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ವಿವೇಕದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಬುಧನು ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಉದಯವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಉದಯ ಬುಧನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ದೂರವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.