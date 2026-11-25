ಸಿಹಿ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನೀರು ಕುಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತೊಳೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ – ಅಮ್ಮ ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳಿರ್ಬಹುದು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಿಹಿ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರದು? ಏನಾದ್ರೂ ಅಶುಭವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಹಿ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರದು ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಹಿರಿಯರು ಸಿಹಿ ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ನಂಬಿಕೆ ಏನು?
ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಹಿ ತಿಂದು ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿಂದು ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಏನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಹಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿದು ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ಮಹರ್ಷಿ ವರಾಹಮಿಹಿರರು ತಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಶಕುನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಯಸ್ಸು, ಶಕ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಿತಕರ ಹಾಗೂ ರಸಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣವುಳ್ಳವರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವುದು, ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮಂಗಳಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಿಹಿ ತಿಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕೃತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಥವಾ ಪೌರಾಣಿಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಶುಭವೇ, ಅಶುಭವೇ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞ ಪಿನಾಕಿ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ಜ್ಞಾನ, ಧರ್ಮ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಕಾರ್ಯಗಳ ಕಾರಕ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಹೂರ್ತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯಾಣದ ಶುಭಾಶುಭಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಚಂದ್ರಬಲ, ತಾರಾಬಲ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಿನ ಶೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ಶುಭಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ಮೊಸರು-ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಕರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೇವಲ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಗ್ರಹದೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಅಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಾಪಿತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವಲ್ಲ.
ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಮಂಗಳದ ಸಂಕೇತವೇ ಹೊರತು ಅಮಂಗಳದ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ. ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಾನ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ, ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
1. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಹೊರಡುವುದು ಶುಭಕರ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
2. ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಶುಭಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
3. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಸಿಹಿ ತಿಂದಿದ್ದರೆ, ಬಾಯಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ.
4. ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೋಪ, ಭಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಬದಲಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿ.
5. ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಿ.