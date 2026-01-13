February horoscope : ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ 5 ರಾಶಿಗೆ ಬಡ್ತಿ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ಗ್ರಹಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಶುಕ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂಯೋಗವು ಯಾವ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಜಾತಕದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಆದಾಯದ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಹಠಾತ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬುಧ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ
ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಅಧಿಪತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಲೆ, ಬರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶದಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬರಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರ ಸಂಬಂಧವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.