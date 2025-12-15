ಬುಧ ಸಂಚಾರ 2025: ದಕ್ಷಿಣದತ್ತ ಚಲಿಸಲಿರುವ ಬುಧ! ಡಿ.27ರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು!
ಬುಧ ಸಂಚಾರ 2025 ರಾಶಿ ಫಲ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2025 ರಿಂದ, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ಬುಧ ಚಲನೆ & ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಬುಧನನ್ನು "ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹ ವ್ಯಾಪಾರ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಂವಹನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಕಾರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2025 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣದತ್ತ ಚಲಿಸಲಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ದಿಕ್ಕಿನ ಬದಲಾವಣೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಬುಧನ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖ ಚಲನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾತನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಗಿಸುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭದ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವರು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ದಕ್ಷಿಣದ ಪ್ರಯಾಣವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಲಾಭ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಿರಿ.
ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಶುಕ್ರನಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಯ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಸಂಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ, 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 3 ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ