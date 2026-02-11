ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗ, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
Budh shukra yuti 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಗವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧವು ಜ್ಞಾನ, ಮಾತು, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಶುಕ್ರವು ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:02 ಕ್ಕೆ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ, ಬರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಡೆಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವೃಷಭ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ಲಾಭ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಲೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ
ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.