ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧನಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ರಾಶಿ
Budh shani yuti navpancham rajyog from 7 march 2026 money for 3 zodiac signs 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಅಪರೂಪದ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಯೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಯುತಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಗಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ, ಆಗ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ನೀಡುವ ಶನಿ ದೇವರು ಸೇರಿ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 7 ರಂದು ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮಿಥುನ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಗೆಹರಿಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ಈಗ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರವಾಸವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಚಿಂತನಶೀಲ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಪೂರ್ಣ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭ.