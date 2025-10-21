ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ, 3 ರಾಶಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ, ಯಶಸ್ಸು
budh shani navpancham yog 2025 gemini capricorn aquarius may get money ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2025 ರಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾದ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿ
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಪ್ರಬಲವಾದ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಬಹುದು. ಆ ಮೂರು ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ಕಾರು ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಆಳವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸೃಜನಶೀಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳತ್ತ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.