ಮಾರ್ಚ್ 21 ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1.02 ಕ್ಕೆ ಬುಧ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಮೇಷ ಜೊತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಹಣ
Budh margi 2026 on 21 march 2026 ಬುಧ ಮಾರ್ಚ್ 21 ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1.02 ಕ್ಕೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಜೊತೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಜಂಜಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಬುಧನು ಈ ರಾಶಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಬುಧನ ನೇರ ಚಲನೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನು ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪ್ರಗತಿ, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.