Money: ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರಿಂದ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ; ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಹರಿವು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ?
ಬುಧ
ಬುಧ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗ್ರಹ. ಇದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಮಾತು, ಮಾತಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಗ್ರಹ. ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2026 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನ, ಬುಧನು ಸಂಜೆ 5:30 ಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಹಠಾತ್ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ. ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಹಸ್ಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
ಮಿಥುನ
ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಬುಧ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಬುಧನು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಕುಶಾಗ್ರಮತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಗತಿ ಖಚಿತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
ಮಕರ
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸೆಯೊಂದು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಕೇವಲ ಸಮಯದ ವಿಷಯ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ತೊಡಕುಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೊರತೆಯ ದೂರುಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.