ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ಸೇರಿ 5 ರಾಶಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸ
Budh Gochar 2026 ಬುಧನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ಬುಧನು ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಗ್ರಹವು 11 ನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಬುಧನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಅದೃಷ್ಟ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನೀವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ತಮ್ಮ ಐದನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತರಬೇತಿ, ಸಣ್ಣ ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಣನೀಯ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಬುಧನು ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇತರ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮನ್ವಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾತಕದ ಈ ಮನೆಯು ಸಂಪತ್ತು, ಉಳಿತಾಯ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಲಹೆಯು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.