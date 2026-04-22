ಮೇ 1 ರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಹೊಸ ಮನೆ, ಬಂಗಲೆ, ಬುಧ ಅಷ್ಟ 2026 ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ
Budh asta ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಅಸ್ತಮಾನವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಬುಧ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧನನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ವ್ಯವಹಾರ, ಮಾತು, ತರ್ಕ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸಾಗಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬುಧನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧನು ಮೇ 1, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:08 ಕ್ಕೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಬುಧನು ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳ ಆರಂಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸವೂ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಲಾಭಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಈ ಸಮಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ನೀವು ಈಗ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.