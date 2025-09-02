ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ನಾಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರುಣ ಗ್ರಹವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಜನರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬುಧವು ವ್ಯವಹಾರದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬುಧವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಅರುಣ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಬುಧ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್ ಪರಸ್ಪರ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ-ಅರುಣನ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಈಡೇರದ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ-ಅರುಣನ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವವರ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಗತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.