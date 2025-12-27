ಬುಧ-ಯಮ ದ್ವಿದವಾದಶ ಯೋಗ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ
Bud yam drishti horoscope mercury pluto aspect horoscope jyotish ಡಿಸೆಂಬರ್ 26 ರ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಬುಧ ಮತ್ತು ಯುಮ ಗ್ರಹದ ದ್ವಿದವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಬುಧ ಮತ್ತು ಯಮ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿರುವ ಬುಧ ಮತ್ತು ಯಮ ಗ್ರಹಗಳು 26 ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಪರಸ್ಪರ 'ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿ'ಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು 'ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಶುಭ ಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ 30° ಕೋನೀಯ ದೂರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದ್ವಿದವಾದಶ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಈ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಉಳಿತಾಯವೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಎರಡನ್ನೂ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಾವಾದ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ.