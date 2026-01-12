ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.. ಎಚ್ಚರ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನ, ಸಂಬಂಧಗಳು, ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಬಲ ತಿರುವು. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 7, 13, 16, 19 ಮತ್ತು 22 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಈ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ನೀವು ನಂಬುವ ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಮೋಸ ಹೋಗುವುದು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಾವು ನಂಬುವ ಯಾರಿಂದಾದರೂ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅದು ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೊರಟುಹೋದಾಗ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇತರರಿಗೆ, ಅವರು ನೆಲೆಸಿದ ನಂತರ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಆಘಾತದ ನಂತರ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ
ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಶನಿ, ರಾಹು ಅಥವಾ ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ಕುಸಿಯಬಹುದು, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರತರಲು ಇಂತಹ ಆಘಾತದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ
ಆ ಆಘಾತದ ನಂತರ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅನುಮಾನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅದೇ ಆಘಾತವು ಅವರ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ನಂತರ ಬರುತ್ತದೆ
ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು, ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತದ ನಂತರ, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಎಷ್ಟೇ ಜನರಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೇ ಜನರನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಸಂತೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆಘಾತದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಘಾತದ ನಂತರವೇ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.