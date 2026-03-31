- Home
- Astrology
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಾರ, ಸೂರ್ಯ ಶುಕ್ರ ಬುಧನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಮಾತ್ರ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನು ಮಾರ್ಚ್ 15 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬುಧ ಕೂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧನು ತನ್ನ ನೀಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದು ನೀಚಭಂಗ ರಾಜಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಬುಧ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2026 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳನು ಈ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ಉತ್ತಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಶುಕ್ರನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ತುಲಾ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಕೆಲವು ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಏಕೆಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಆಗಮನವು ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.