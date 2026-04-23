ಭದ್ರ ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು, ದೊಡ್ಡ ಯೋಗದಿಂದ ರಾಜನ ಜೀವನ
Bhadra panch mahapurush yog 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಭದ್ರ ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗದ ಸಮಯ.
ಬುಧ
ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮೇ 29, 2026 ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಭದ್ರ ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:14 ಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಧನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಣ ಗಳಿಸಲು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೀವು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಕೋಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ