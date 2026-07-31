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- ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ: ಯಾರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ, ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಹೊಳೆ? 12 ರಾಶಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಾಫಲ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ: ಯಾರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ, ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಹೊಳೆ? 12 ರಾಶಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಾಫಲ ಇಲ್ಲಿದೆ
August 2026 Horoscope: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೇಷ (Aries)
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಧನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ: ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನವಿರಲಿ.
ವೃಷಭ (Taurus)
ನೀವು ಯೋಜಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಧನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ: ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಭೂಮಿ, ಮನೆ ಮುಂತಾದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ: ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ (Gemini)
ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ: ಸಹೋದರರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಕಟಕ (Cancer)
ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ.
ಧನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ: ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೈಗೂಡಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ (Leo)
ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಧನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ: ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ: ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕುಟುಂಬದ ಶಾಂತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ (Virgo)
ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರವೇ ಫಲ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಧನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ: ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ: ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
ತುಲಾ (Libra)
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅದೃಷ್ಟದ ತಿಂಗಳಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಮರಳಲಿದೆ.
ಧನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ: ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ: ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio)
ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಬಂದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಧನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಧನು (Sagittarius)
ಈ ತಿಂಗಳು ಶುಭ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ: ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ (Capricorn)
ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಧನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ: ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಜಾಮೀನು ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಡಿ.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ: ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕೈ, ಕಾಲು ನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು.
ಕುಂಭ (Aquarius)
ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೈಗೂಡುತ್ತವೆ.
ಧನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ: ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ: ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾತುಕತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ (Pisces)
ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ಪರೋಕ್ಷ ವಿರೋಧಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಧನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ: ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.