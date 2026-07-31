ಜಾತಕ 31 ಜುಲೈ 2026: ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ-ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಿನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಜಾತಕದಿಂದ ತಿಳಿಯಿರಿ. prediction for all 12 zodiac sign
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಆಸೆಯ ಈಡೇರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಸಹ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಿನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಶುಭಕರವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಂದು ಲಾಭ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬರಬಹುದು. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಣದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತರಬಹುದು. ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಧನು ರಾಶಿ ಜನರು ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ನೀವು ದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ:
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಇರಬಹುದು. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ:
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಆಚರಣೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಹುದು.