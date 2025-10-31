ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗ್ಯ, ಅದೃಷ್ಟ
astrology predictions November foreign travel for 4 zodiac signs ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ರಾಹು-ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಅವಕಾಶ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಈ ರಾಶಿಯ 12 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕೇತು 6 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಯೋಗವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವೀಸಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಟಿ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹು 11 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಆಹ್ವಾನಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಶನ ಕರೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 14 ರ ನಂತರ, ವೀಸಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ನಿರ್ದೇಶನವು ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈಗ ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ 5 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇರುವುದರಿಂದ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ತಿಂಗಳು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ 8 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಇರುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ರಾಹು 2 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಅನುಕೂಲಕರ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ, ದಾಖಲೆಗಳು, ವೀಸಾ ಅನುಮತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.