ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ 3 ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇವು, ಖ್ಯಾತಿ, ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಪಕ್ಕಾ
Astro tips what are the most powerful numbers in numerology ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು 1 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವು 3 ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು - ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. 'ರಾಡಿಕ್ಸ್' ಎಂದರೆ ನೀವು ಜನಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದ ಮೊತ್ತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 01-05-1987 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ 'ರಾಡಿಕ್ಸ್' 1 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 15-08-1999 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1 + 5 = 6 ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ
ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಮೂರು ಅಂಕೆಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ ದಿನ, ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾರಾದರೂ ಆಗಸ್ಟ್ 29, 1998 ರಂದು ಜನಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು 2 + 9 + 8 + 1 + 9 + 8 + 8 ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತ 45 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಏಕ-ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು, ನಾವು 4 + 5 = 9 ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಆಗಸ್ಟ್ 29, 1988 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 9 ರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 1
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ರಾಜ, ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 5
ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5. 5 ಬುಧನ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅದನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧವು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 6
ಮುಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶುಕ್ರನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ಹಣ, ಖ್ಯಾತಿ, ಗ್ಲಾಮರ್, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. 5 ಮತ್ತು 6 ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.