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- ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರೋ ಜನರಿಗೆ ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ; ಜೇಬು ತುಂಬಾ ಹಣ, ಕೈತುಂಬಾ ಕಾಸು!
ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರೋ ಜನರಿಗೆ ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ; ಜೇಬು ತುಂಬಾ ಹಣ, ಕೈತುಂಬಾ ಕಾಸು!
ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಲೋಹಗಳು ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ತಾಮ್ರವು ಅಂತಹ ಒಂದು ಲೋಹವಾಗಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು
ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19 ಅಥವಾ 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ
ತಾಮ್ರವು ಸೂರ್ಯ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸರಳ ಪರಿಹಾರವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದರಿಂದ, ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಹೊಂದಿರುವವರು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಜೆಟ್ ಅರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.