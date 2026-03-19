ಸೂರ್ಯ-ಬುಧನ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಕೈತುಂಬ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಭಾಗ್ಯ
Ashtadasha yoga sun mercury 18deg alignment ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧದ ನಡುವೆ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು 18 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಯೋಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಘರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಯೋಚಿಸುವ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಹಸಮಯರಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸಮಯವು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುವವರು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮತ್ತ ಬೇಗನೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ, ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಬಹುದು.