ರೋಹಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಣ ಗ್ರಹ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಭಾಗ್ಯ
ಜುಲೈ 12 ರಂದು ಅರುಣ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ನವೆಂಬರ್ 12 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಹವು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ರುಣ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ
ಜುಲೈ 12 ರಂದು, ಅರುಣ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ನವೆಂಬರ್ 12 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಹವು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವು ಶುಭವಾಗಿರಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹವು ಚಂದ್ರನ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಮೇಷ
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರುಣನ ಪ್ರವೇಶವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಬಹುದು. ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಅರುಣ ಗ್ರಹವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅರುಣನ ಸಂಚಾರವು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಅರುಣನ ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಬಹುದು. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಇವೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು.