ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಹಣದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಗಮನ
April may 2026 ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ, ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಮೇ ವರೆಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಕೂಡ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.ಬಡವರಿಗೆ ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶನಿದೇವರು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಮೇ 11 ರವರೆಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹನುಮಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವುದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರಾಣಿಯಂತೆ. ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಶತ್ರು ಅಥವಾ ವಿರೋಧಿ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಿಂಹ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಂಯಮದಿಂದಿರಿ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಡಿ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.