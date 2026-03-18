ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ
ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರಗಳು
ಅದೇ ರೀತಿ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಚತುರ್ಗ್ರಹ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಿ, ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಉತ್ತರಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂರನೇ ಪಾದವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ
ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ತರಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಹುಕಾಲದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಲಿವೆ. ಆಸ್ತಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ.
ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕ: ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿರಿ. ತಂದೆಯ ಕಡೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಬಹುದು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ: ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಶನಿಯು ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅನಗತ್ಯ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆ
ತುಲಾ: ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿಗಳು ವಸೂಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಯೋಗದ ತಿಂಗಳಾಗಿರಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಧನು: ಅಷ್ಟಮ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದರೂ, ಗುರುವಿನ ಬಲದಿಂದ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಮನೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ
ಮಕರ: ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಪ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕುಂಭ: ಜನ್ಮ ಶನಿಯ ಹಿಡಿತ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದ ಐಕ್ಯತೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಏಳೂವರೆ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ತಡವಾದರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.