ಇಂದು ಚೈತ್ರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಆಪತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಪಾನ
Amavasya 2026 march 18 wednesday ಮಾರ್ಚ್ 18, 2026 ರಂದು, ಚೈತ್ರ ಅಮವಾಸ್ಯ (ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ) ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ (ಮೀನ ರಾಶಿ) ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಚಂದ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ (ಕುಂಭ ರಾಶಿ) ಸಾಗಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಕರ್ಕ
ಮನಸ್ಸು ಭಾರ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಮೀನ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂವೇದನೆ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ.
ಕುಂಭ
ಸಂವಹನವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಕೂಟಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅನಗತ್ಯ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು "ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಬಜೆಟ್ ಮಿತಿ"ಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಧನು
ಆತುರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದೆ; ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆತುರಪಡದೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
