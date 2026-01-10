84 ವರ್ಷ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಮೈತ್ರಿ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ, ಸಮೃದ್ದಿ
After 84 years powerful alliance formed 3 zodiac signs get luck ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿ 17, 2026 ರಂದು 84 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್ನ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿ 17 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:25 ಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್ ನಡುವೆ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸಿ, ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಯುರೇನಸ್ ಒಂದು ರಾಶಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು 84 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಬುಧಾದಿತ್ಯ, ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣರಂತಹ ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್ನ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ. ವೈವಾಹಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಈ ನವ ಪಂಚಮ ಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಅವರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಚಿಂತನಶೀಲ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿಂತೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.