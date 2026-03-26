ನವಪಂಚಮ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವ ಡಬಲ್
After 7 days budh guru navpancham yog aಏಪ್ರಿಲ್ 3, 2026 ರಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು ಪರಸ್ಪರ 120 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸ್ವರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿಯೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬರಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಗುರು ಸ್ವತಃ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನೊಂದಿಗಿನ ಈ ಶುಭ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.