ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಡಬಲ್ ಸಂಚಾರ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್, ಸಂಪತ್ತು
September ಸೂರ್ಯನ ಡಬಲ್ ಸಂಚಾರ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್ Double transit of the Sun changes the luck ಸೂರ್ಯ ಈಗ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ ಇದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಗೋಚರ:
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂರ್ಯ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಉತ್ತರಾಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಅದು ಬುಧನ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2025 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 01:38 ಕ್ಕೆ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನು ಸೂರ್ಯನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಅದರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ, ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ, ಸೂರ್ಯನ ಎರಡು ಸಂಚಾರಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವು ಜನರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬುಧನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಸಮಯವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ.