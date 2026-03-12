ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ, ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಜಾಕ್ಪಾಟ್
After ugadi bring two months of luck ಯುಗಾದಿಯ ನಂತರ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ 6 ರಾಶಿ ಗ್ರಹಗತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ, ರಾಹು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತವೆ. ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ, ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಶುಭ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ, ಇದು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಗೃಹಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು 100 ಪ್ರತಿಶತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾವಸ ರಾಶಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆರನೇ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಮನೆಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ರಾಜರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಗುರು ವಾಕರ ತ್ಯಾಗದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಂದ ಗೌರವಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಳವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.