18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ, ಭಯಾನಕ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ
5 zodiac sign face money loss After 18 years mars transit in aquarius ಸೋಮವಾರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ
ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಆತುರದಿಂದ ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗದ ಭಯಾನಕ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ವಿರೋಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆತುರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಪಘಾತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಸಹ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಇದು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗೌರವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಹಸ್ಯ ಶತ್ರುಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಒತ್ತಡವಿರಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.