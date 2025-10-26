2026 Horoscope: ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಪಕ್ಕಾ
2026 these zodiac signs will be blessed with shani get money 2026 ರಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥಾನವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ಶನಿಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಆತುರದ ಅಥವಾ ಯೋಜಿತವಲ್ಲದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದರರ್ಥ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ವಿಳಂಬಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಶನಿಯ ಧೈಯವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶನಿಯ ಈ ಸ್ಥಾನವು ಸಂಯಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಶಾಶ್ವತ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಈ ಅವಧಿಯು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ತನ್ನ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಮೂಲಕ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2026 ರ ವರ್ಷವು ಯಶಸ್ಸು, ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಗೆಹರಿಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.