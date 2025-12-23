ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಮತ್ತು ಧೈಯ, ಎಚ್ಚರ
2026 new year shani sade sat dhaiya for 5 zodiac sign ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ 5 ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಮತ್ತು ಧೈಯ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.
ಶನಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಶನಿ ಧೈಯನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿ ಅಥವಾ ಧೈಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಲ್ಲ. ಶನಿಯು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರ್ಮಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ, ಶನಿಯ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದರೆ, ಶನಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ತುಂಬಾ ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಧೈಯ ಅಥವಾ ಸಾಡೇ ಸತಿ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸೋಣ.
ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ 2026
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿ ಕುಂಭ, ಮೀನ ಮತ್ತು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಹಂತವನ್ನು, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶನಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸಾಡೇ ಸತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹಂತದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಶನಿ ಧೈಯ 2026
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.