2026 ರಲ್ಲಿ ಈ 4 ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು
2026 lucky birth dates girls numerology bring-prosperity to father ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ, ಇವರಿಗೆ 2026 ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ.
ಅಂಶ 3
ಅಂಶ 3 (ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವ) ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21 ಮತ್ತು 30 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರ ಅಂಶ 3 ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು (ಗುರು). ಗುರು ಗ್ರಹವು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆಯ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
6ನೇ ಅಂಶ
6ನೇ ಅಂಶ (ಶುಕ್ರ ಪ್ರಭಾವ) 6ನೇ, 15ನೇ ಮತ್ತು 24ನೇ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ 6ನೇ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಶುಕ್ರನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ಅಂಶವಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರ ಜನನದ ನಂತರ, ತಂದೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದೇವರುಗಳಂತೆ.
5ನೇ ಅಂಶ
5ನೇ ಅಂಶ (ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವ) 5ನೇ, 14ನೇ ಮತ್ತು 23ನೇ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರ ಅಂಶ 5 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಈ ಅಂಶದ ಅಧಿಪತಿ. ಬುಧ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಅಂಶ. ಹುಡುಗಿಯರು 5ನೇ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದರೆ, ಅವರ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಂದೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂಶ 1
ಅಂಶ 1 (ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವ) 1, 10, 19 ಮತ್ತು 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಅಂಶ 1 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನು ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಅಂಶ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು. ಅವರ ಜನನದ ನಂತರ, ಅವರ ತಂದೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 'ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು' ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುವುದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ.