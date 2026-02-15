ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ಇಂದು 12 ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು 4 ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಯೋಗ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ
12 auspicious yogas and 4 big Raja yogas on February 15 ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ 12 ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು 4 ರಾಜ ಯೋಗಗಳಿಗೆ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ಫೆಬ್ರವರಿ 15
ಇಂದು ಭಾನುವಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು 300 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸದ ಅಪರೂಪದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆ ದಿನ 4 ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು 12 ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳು 300 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸದ ಅಪರೂಪದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆ ದಿನ, 4 ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು 12 ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹು ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅನೇಕ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶಿವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜೀವನದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇರಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವೂ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಸಹ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಶಾಂತಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.