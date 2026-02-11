ಇಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳದ ನಡುವೆ ತ್ರಿ-ಏಕಾದಶ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಧನಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ
11 february 2026 wednesday lucky zodiac signs ಇಂದು ಬುಧವಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 11 2026 ಚಂದ್ರನು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳದ ನಡುವೆ ತ್ರಿ-ಏಕಾದಶ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣದ ಮರುಪಾವತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನೀವು ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೂರೈಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವರನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು, ಇದು ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಮೋಜು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮೀನ
ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ದಿನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ.