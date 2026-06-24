OPPO Enco Air5 Pro, ₹4,999 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೊಸ TWS ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 55dB ANC, 12mm ಟೈಟಾನಿಯಂ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು, ಮತ್ತು 54-ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಬಿಂಜ್-ವಾಚ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ವೃತ್ತಿಪರರು ಬ್ಯಾಕ್-ಟು-ಬ್ಯಾಕ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಡುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಡೀ ದಿನ ಸಂಗೀತವು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯೂಸರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ; ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಸಾಧನ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು. ಆದರೆ, ₹5,000 ಬೆಲೆಯ ಒಳಗಡೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಹುಡುಕುವುದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.
ಈಗ ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು OPPO Enco Air5 Pro ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಹೊಸ ಟ್ರೂ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ (TWS), ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಆಡಿಯೋ, ಸುಧಾರಿತ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ (Noise Cancellation) ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. OPPO Enco Air5 Pro ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ₹4,999 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ OPPO Enco Air5 Pro, ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ TWS ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್, ಆಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಕರೆಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಒಟಿಟಿ (OTT) ಸಿರೀಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಸದ್ದಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ ಆಡುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸರಣಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, Enco Air5 Pro ನಿಮ್ಮ ವೇಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ದೈನಂದಿನ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್
ಆಕ್ಟೀವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಎನ್ಸಿ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಯರ್ಬಡ್ ಯೂಸರ್ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. Enco Air5 Pro ಕೇವಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಶಾಂತವಾದ ಆಲಿಸುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 5000Hz ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 55dB ANC ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ; ಈ ಫೀಚರ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗುವುದು ಅಪರೂಪ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ಗಳು ಭಾರೀ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದೈನಂದಿನ ಪರಿಸರದ ಮಧ್ಯಮ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಗದ್ದಲಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, Enco Air5 Pro ವಿಶಾಲವಾದ ಧ್ವನಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನಾದ್ಯಂತ ಗದ್ದಲವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ANC ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ವಿಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಫೀಚರ್ ಇದ್ದು, ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ, ನಡೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಇರುವ ದಿನದಂದು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಾಗ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಗಾಳಿಯ ಸದ್ದು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಇತರೆ ಶಬ್ದಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಆಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಗೇಮಿಂಗ್, ಒಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
Enco Air5 Pro ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 12mm ನ ಟೈಟಾನಿಯಂ-ಲೇಪಿತ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಲಿಮರ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕಡಿಮೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಶೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲವೂ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸದೆ, ನೈಜವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತವೆ.
ಒಪ್ಪೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತೀಯರ ಆಲಿಸುವಿಕೆಯ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು Enco Air5 Pro ಅನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಸೌಂಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪಿಂಚಿ, ಹೈ-ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯಗಳ ಸದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗಾಗಿ, Hey Melody ಆಪ್ನಲ್ಲಿರುವ Sound Master EQ ಮೂಲಕ ಮೂರು ರೆಡಿ ಪ್ರಿಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ಗಾಗಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೌಂಡ್, ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ವನಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಪ್ಯೂರ್ ವೋಕಲ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಲೋ-ಎಂಡ್ ಬಾಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಥಂಡರಿಂಗ್ ಬಾಸ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಇಕ್ಯೂ (EQ) ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಗೇಮರ್ಗಳಿಗಾಗಿ, OPPO Alive Audio ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇದು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಆಡಿಯೋ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಬರುವ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ದೂರದ ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀವು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಗೇಮ್ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈ-ರೆಸ್ ಆಡಿಯೋ ಬೆಂಬಲವಿರುವ ಈ 12mm ಡ್ರೈವರ್, ₹5,000 ಒಳಗಿನ ಇತರ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ದೈನಂದಿನ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ
ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಿಂದ ವರ್ಕ್ ಕಾಲ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಜಿಎಂಐ (BGMI) ಗೇಮ್ಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಬಯಸುವ ಇಂದಿನ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಹರಿವಿಗಾಗಿ Enco Air5 Pro ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ 6.0 (Bluetooth 6.0) ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಥಿರತೆ, ಕಡಿಮೆ ಲ್ಯಾಟೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಮರುಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನನಿಬಿಡ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ, ವೀಡಿಯೊ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಆಡಿಯೊ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ರೂಮಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸುಗಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕನೆಕ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ-ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್, ಐಒಎಸ್ ಅಥವಾ ವಿಂಡೋಸ್ ಸಾಧನಗಳ ನಡುವೆ ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮರು-ಪೇರ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಟ್ರಿಪಲ್-ಮೈಕ್ ಎಐ ಕಾಲ್ ನಾಯ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ (Triple-mic AI call noise reduction) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದಿರುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಧ್ವನಿ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪೋ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 25 ಕಿಮೀ ವೇಗದ ಗಾಳಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಐ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗದ್ದಲದ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆಯೂ ಸ್ಥಿರವಾದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ AI ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಿದ್ದು ಇದು ಎರಡು ಮೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಒನ್-ಸೈಡೆಡ್ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಲೈವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಾಗಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಭಾಷೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ
ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನನುಕೂಲಕರ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಯೂಸರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. Enco Air5 Pro ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೇಸ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 54 ಗಂಟೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಿದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಸತತ ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಡೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕ್ವಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಇದು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Enco Air5 Pro ಬ್ಯಾಟರಿಯು 1,000 ಚಾರ್ಜ್ ಸೈಕಲ್ಗಳ ನಂತರವೂ ಅಥವಾ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ದೈನಂದಿನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನಂತರವೂ ಅದರ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪೋ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬಾಳಿಕೆಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವುದು ಅಪರೂಪ.
ದೈಹಿಕ ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, IP55 ಧೂಳು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಮಳೆ, ಬೆವರು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲದು. ಪ್ರತಿ ಇಯರ್ಬಡ್ ಕೇವಲ 4.4 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಧರಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಸಂಗಾತಿ
OPPO Enco Air5 Pro ಮನರಂಜನೆ ಆಧಾರಿತ ಆಡಿಯೋ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಪ್ರಬಲ ANC ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ಕೆಲಸ, ಪ್ರಯಾಣ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ನಡುವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಪೂರೈಸಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
₹4,999 ರ ದರದಲ್ಲಿ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ TWS ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ; 55dB ANC, 12mm ಟೈಟಾನಿಯಂ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 6.0, ಡ್ಯುಯಲ್-ಕನೆಕ್ಟ್, ಟ್ರಿಪಲ್-ಮೈಕ್ ಎಐ ಕಾಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, 54-ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 10-ನಿಮಿಷಗಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಗುರವಾದ, IP55-ರೇಟೆಡ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹೊಸ OPPO Enco Air5 Pro ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ Flipkart, Amazon, ಮತ್ತು OPPO ಇ-ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ.