Iran Likely to Boycott FIFA World Cup 2026 ಅಮೆರಿಕ ಆತಿಥ್ಯದ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಇರಾನ್ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಉಂಟಾದ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಟೆಹ್ರಾನ್/ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಮಾ.3): ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿರುವ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
2026ರ ಜೂನ್ 11 ರಿಂದ ಜುಲೈ 19 ರವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಇರಾನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಅವರ ನಿಧನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಇರಾನ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಾಟರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಜೂನ್ 15ರಂದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ವಿರುದ್ಧ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಜೂನ್ 26 ರಂದು ಸಿಯಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು.
ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕೆ
ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೆಹದಿ ತಾಜ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, "ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು 'ಮಾರ್ಕಾ' (Marca) ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಫಾ (FIFA) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಫಿಫಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮ್ಯಾಟಿಯಾಸ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, "ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ನಮ್ಮ ಗಮನವೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನಾವು ಆತಿಥೇಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಶನಿವಾರ ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ನ ಕಮಾಂಡ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.