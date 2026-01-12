ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ನೇಮಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರಂತಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನೇಮಾರ್ ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಂಬೋರ್ಗಿನಿ ವೆನೆನೊ ಇದೆ. 200 mph ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಲಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಕಾರಿನ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು £4 ಮಿಲಿಯನ್.
ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ, ನೇಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಫೆರಾರಿ 458 ಇಟಾಲಿಯಾ ಕಾರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು 4.5-ಲೀಟರ್ V8 ಎಂಜಿನ್, 562 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 3.4 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0-62 mph ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ನೇಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಅವರ ಆಡಿ R8 ಸ್ಪೈಡರ್ V10 ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು 5.2-ಲೀಟರ್ V10 ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಲಭವಾಗಿ 200 mph ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ
W ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ £3 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಲೈಕನ್ ಹೈಪರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರು, ಇದು ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 0-100 mph ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ನೇಮಾರ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ಯಾಲರಿ 50 ಕೋಟಿ, ಇನ್ನು ಪ್ರಚಾರ, ಜಾಹೀರಾತು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 330 ರಿಂದ 425 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
