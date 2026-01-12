Kannada

ಫೆರಾರಿಯಿಂದ ಆಡಿವರೆಗೆ: ನೇಮಾರ್ ಅವರ 91 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹ

ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ನೇಮಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರಂತಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ.

football-sports Jan 12 2026
Author: Chethan Kumar Image Credits:@DimaZeniuk/X
Kannada

ಲಂಬೋರ್ಗಿನಿ ವೆನೆನೊ

ನೇಮಾರ್ ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಂಬೋರ್ಗಿನಿ ವೆನೆನೊ ಇದೆ. 200 mph ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಲಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಕಾರಿನ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು £4 ಮಿಲಿಯನ್.

Image credits: Getty
Kannada

ಫೆರಾರಿ 458 ಇಟಾಲಿಯಾ

ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ, ನೇಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಫೆರಾರಿ 458 ಇಟಾಲಿಯಾ ಕಾರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು 4.5-ಲೀಟರ್ V8 ಎಂಜಿನ್, 562 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 3.4 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0-62 mph ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಆಡಿ R8 ಸ್ಪೈಡರ್ V10 ಪ್ಲಸ್

ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ನೇಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಅವರ ಆಡಿ R8 ಸ್ಪೈಡರ್ V10 ಪ್ಲಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು 5.2-ಲೀಟರ್ V10 ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಲಭವಾಗಿ 200 mph ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ

Image credits: Getty
Kannada

ಲೈಕನ್ ಹೈಪರ್‌ಸ್ಪೋರ್ಟ್

W ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ £3 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಲೈಕನ್ ಹೈಪರ್‌ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರು, ಇದು ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 0-100 mph ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. 

Image credits: Getty
Kannada

ಮೈದಾನದ ಹೊರಗಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ

ನೇಮಾರ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ಯಾಲರಿ 50 ಕೋಟಿ, ಇನ್ನು ಪ್ರಚಾರ, ಜಾಹೀರಾತು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 330 ರಿಂದ 425 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. 

Image credits: Getty

ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್ ರೂಮರ್ಸ್‌!

ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ರೂಮರ್ಸ್: ಎಂಬ್ಯೂಮೊದಿಂದ ಅಲ್ವಾರೆಜ್‌ವರೆಗೆ

ಇತ್ತೀಚಿಗಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ರೂಮರ್ಸ್‌!

ಯುರೋಪ್‌ನಿಂದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್ ರೂಮರ್ಸ್‌!